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    Внаслідок вибуху колони автобусів біля Алеппо загинули 126 осіб

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    Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями
    Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями

    Серед загиблих у Сирії – 68 дітей

    В результаті вибуху колони автобусів з евакуйованими біля Алеппо загинули 68 дітей.

    Про це 16 квітня повідомляє AFP.

    За даними спостерігачів з місії з прав людини, загалом внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 126 осіб.

    «Щонайменше 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону», - наголошується в повідомленні.

    Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями.

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