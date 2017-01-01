Внаслідок вибуху колони автобусів біля Алеппо загинули 126 осіб
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Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями
Серед загиблих у Сирії – 68 дітей
В результаті вибуху колони автобусів з евакуйованими біля Алеппо загинули 68 дітей.
Про це 16 квітня повідомляє AFP.
За даними спостерігачів з місії з прав людини, загалом внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 126 осіб.
«Щонайменше 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону», - наголошується в повідомленні.
Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями.