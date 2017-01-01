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    Вночі бойовики обстріляли позиції сил АТО під Красногорівкою

    • Сьогодні, 09:57
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    Красногорівка
    Красногорівка

    Обстріл позицій українських військових біля Красногорівки вівся з Донецька

    Сьогодні, 29 травня, близько 2:30 ночі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович у коментарі телеканалу «112 Україна».

    «Бойовики близько 2:30 ночі почали обстрілювати наші позиції біля Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм. Десь півтора десятка таких боєприпасів розірвалося біля наших позицій. За нашими даними, ніхто з наших військових не постраждав», - сказав він.

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    У штабі АТО заявили також, що, починаючи з опівночі, бойовики використовували зброю проти бійців АТО щонайменше 5 разів.

    Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено 7 військовослужбовців.

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

    Згодом рятувальники їх загасили.

    Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

    За даними пресс-центру штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД

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