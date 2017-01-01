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    Вночі для розчищення доріг Харківщини залучать понад 70 одиниць спецтехніки

    • Сьогодні, 00:11
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    Очистка доріг
    Очистка доріг

    При необхідності на дороги області будуть виведені до 150 робітників

    В ніч на середу на розчищення доріг Харківсьої області виведуть більше 70 одиниць спецтехніки. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.

    За словами начальника служби Євгена Зражевця, у зв'язку з негодою, на дорожніх підприємствах регіону ввели чергування, техніка приведена в повну готовність до розчищення і обробки доріг.

    «Після півночі ми почнемо працювати на головних магістралях області - Київській, Донецькій трасах, на дорозі Мерефа - Лозова - Павлоград, у напрямках Охтирки, Змієва. При необхідності на дороги будуть виведені до 150 робітників і 70-80 одиниць техніки», - зазначив Зражевець.

    Він також додав, що запасів піщано-сольової суміші у підприємства достатньо. Уся снігоприбиральна техніка не була переобладнана і зараз знаходиться в готовності до роботи.

    Нагадаємо, найближчої ночі синоптики очікують мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України. 

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