Вночі невідомі кинули біля посольства Литви в Києві димову шашку

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Будівля посольства Литви в Києві

Біля паркану в двадцяти метрах від входу в дипломатичне представництво правоохоронці виявили залишки використаної димової гранати РГД-2ч

У ніч на 24 квітня у Києві невідомі кинули на дорогу біля посольства Литовської Республіки димову шашку. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Києві.

О 00:45 в чергову частину Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бусловська невідомі кинули на дорогу біля посольства Литви димову шашку.

«Біля паркану в двадцяти метрах від входу в дипломатичне представництво правоохоронці виявили залишки використаної димової гранати РГД-2ч. У той же час при огляді прилеглої території на пустирі знайшли порожній корпус гранати Ф-1. Всі ці предмети вилучили для проведення експертизи», - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі. Внаслідок стрілянини пошкоджено дах будівлі. Того ж дня поліцією була зупинена колона автобусів з невідомими особами, яка рухалась у напрямку кордону з наміром перекрити міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська».