Вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі

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Облитий фарбою пам'ятник Олені Телізі

Голова ОУН закликав правоохоронців знайти і покарати винних

У Бабиному Яру здійснено акт вандалізму. Про це заявив на своїй сторінці в Facebookголова ОУН Богдан Червак.

«Вночі, ховаючись від людей, негідники облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі. Без сумніву, здійснено провокацію не лише проти ОУН і Олени Теліги, а проти України і українського народу», - написав він.

Червак не виключає, що «сценаристи сидять у Кремлі».

«У будь-якому випадку правоохоронні органи мають знайти винних. Бандити мають бути покарані», - заявив він.

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