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    Вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі

    • Сьогодні, 12:30
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    Облитий фарбою пам'ятник Олені Телізі
    Облитий фарбою пам'ятник Олені Телізі

    Голова ОУН закликав правоохоронців знайти і покарати винних

    У Бабиному Яру здійснено акт вандалізму. Про це заявив на своїй сторінці в Facebookголова ОУН Богдан Червак.

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    «Вночі, ховаючись від людей, негідники облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі. Без сумніву, здійснено провокацію не лише проти ОУН і Олени Теліги, а проти України і українського народу», - написав він.
    Червак не виключає, що «сценаристи сидять у Кремлі».

    «У будь-якому випадку правоохоронні органи мають знайти винних. Бандити мають бути покарані», - заявив він.

    Дивіться фоторепортаж про роковини трагедії Бабиного Яру у матеріалі: «Герман, Фуксман, Червоненко та інші VIP-персони. Фоторепортаж з концерту до 75-річчя трагедії Бабиного Яру»

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