Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка

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Потерпілого терміново госпіталізували

У Києві в ніч на 6 червня невідомий напав з ножем на чоловіка і завдав йому серйозні тілесні ушкодження.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

Зазначається, що потерпілого терміново госпіталізували.

«Друг, який на момент нападу перебував поруч, у шоковому стані та нічого сказати не може. Будь ласка, якщо ви стали очевидцем цієї події, напишіть нам в особисті повідомлення або зателефонуйте на «102», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському сквері двоє молодиків влаштували стрілянину, поранено жінку.