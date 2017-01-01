Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка
- Сьогодні, 08:36
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Потерпілого терміново госпіталізували
У Києві в ніч на 6 червня невідомий напав з ножем на чоловіка і завдав йому серйозні тілесні ушкодження.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.
Зазначається, що потерпілого терміново госпіталізували.
«Друг, який на момент нападу перебував поруч, у шоковому стані та нічого сказати не може. Будь ласка, якщо ви стали очевидцем цієї події, напишіть нам в особисті повідомлення або зателефонуйте на «102», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеському сквері двоє молодиків влаштували стрілянину, поранено жінку.