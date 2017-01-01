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    Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка

    • Сьогодні, 08:36
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    Потерпілого терміново госпіталізували

    У Києві в ніч на 6 червня невідомий напав з ножем на чоловіка і завдав йому серйозні тілесні ушкодження.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

    Зазначається, що потерпілого терміново госпіталізували.

    «Друг, який на момент нападу перебував поруч, у шоковому стані та нічого сказати не може. Будь ласка, якщо ви стали очевидцем цієї події, напишіть нам в особисті повідомлення або зателефонуйте на «102», - йдеться в повідомленні.

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    Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка
    Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка
    Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка
    Вночі у Києві невідомий з ножем напав на чоловіка

    Нагадаємо, в Одеському сквері двоє молодиків влаштували стрілянину, поранено жінку.

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