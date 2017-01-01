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    Вночі в будинку у Рівному стався вибух

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    Слідчі дії в будинку, де стався вибух
    Слідчі дії в будинку, де стався вибух

    Вибуховий пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир

    Сьогодні, 8 квітня, о другій ночі в під’їзді будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 20 у Рівному пролунав вибух. Про це у на своїй сторінці у Facebook написала голова ОСББ Тетяна Гонтар.

    «Вибухнуло на 5-му поверсі. Пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир, попередньо це щось з піротехніки. Слідчих було багато, провели опитування сусідів. Чекаємо результатів слідства, навіть не знаю, що і думати. Чула версію «хуліганство», нічого собі хуліганство, ну добре, що хоч не з гранатомету похуліганили», — написала вона.

    Також у повідомленні зазначено, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

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    Вночі в будинку у Рівному стався вибух
    Вночі в будинку у Рівному стався вибух
    Вночі в будинку у Рівному стався вибух
    Вночі в будинку у Рівному стався вибух

    Наразі офіційних повідомлень поліції щодо цієї події поки що немає.

    Джерело: УНН

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