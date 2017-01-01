Вночі в будинку у Рівному стався вибух
- Сьогодні, 10:21
-
Розсилка
Слідчі дії в будинку, де стався вибух
Вибуховий пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир
Сьогодні, 8 квітня, о другій ночі в під’їзді будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 20 у Рівному пролунав вибух. Про це у на своїй сторінці у Facebook написала голова ОСББ Тетяна Гонтар.
«Вибухнуло на 5-му поверсі. Пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир, попередньо це щось з піротехніки. Слідчих було багато, провели опитування сусідів. Чекаємо результатів слідства, навіть не знаю, що і думати. Чула версію «хуліганство», нічого собі хуліганство, ну добре, що хоч не з гранатомету похуліганили», — написала вона.
Також у повідомленні зазначено, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Наразі офіційних повідомлень поліції щодо цієї події поки що немає.
Джерело: УНН