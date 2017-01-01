Вночі в Україні температура опуститься до -5

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У Карпатах пройде мокрий сніг

У середу, 19 квітня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-2 градуси, на ґрунті заморозки 0...-5 градусів, удень +8...+10 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, на Закарпатті дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0 ...-5 градусів, на Закарпатті +1...+6 градусів, на ґрунті заморозки 0...-5 градусів, удень +5...+12 градусів.

У Карпатах мокрий сніг, удень із дощем, температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, на ґрунті заморозки 0...-5 градусів, удень +7...+12 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +3...+9 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, уночі дощ із мокрим снігом, у Дніпропетровській області сильний мокрий сніг, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, у Вінницькій області 0...-5 градусів, на поверхні місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +3...+12 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +1...+8 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, дощ із мокрим снігом, уночі сильний. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті заморозки 0...-5 градусів, удень +4...+9 градусів, у Харківській області вночі -2...+3 градуси, на ґрунті заморозки 0...-5 градусів, удень 0...-5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, уночі дощ із мокрим снігом, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, на ґрунті, місцями в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень в Одеській і Миколаївській областях +7...+12 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях +3...+9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, уночі дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів.