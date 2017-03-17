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    Внутрішня політика Путіна шизофренічна, - російський політолог

    • Сьогодні, 15:53
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    Станіслав Бєлковський
    Станіслав Бєлковський

    Путін консерватор, він вважає, що реформи завжди коштують дорожче, ніж їх відсутність, - експерт

    Російський політолог Станіслав Бєлковський назвав внутрішню політику РФ «шизофренічною». Про це він сказав в інтерв’ю французькій газеті Liberation.

    «Економічні реформи необхідні, але влада не бажає їх запускати. Путін консерватор, він вважає, що реформи завжди коштують дорожче, ніж їх відсутність. Влада змушує повірити в відлигу, але в той же час множить, урізноманітнює і посилює методи тиску на незадоволених і непокірних», - пояснив він.

    Як повідомлялось,російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що бойовики шантажують Москву і Київ з єдиною метою: залишитися хоч в якомусь політичному просторі На думку політика, з одного боку, бандити, які існували на дотації з російського бюджету, бачать, що залишилися лічені місяці. «Тому вони роблять спроби зв'язати зобов'язаннями Кремль, Путіна, і таким чином забезпечити фінансування. З іншого боку, є ще і блокада Донбасу Україною, або правильніше сказати – відмова від фінансування бойовиків, що не залишає їм жодного шансу. Імовірно, за цим піде масовий відхід населення з цих територій до Росії, України. Ці хлопці, які називають себе владою в «ДНР/ЛНР», залишаться на бобах», – додав він.

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