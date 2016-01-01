Водії-«пересічники» заблокували рух у центрі Києва (ФОТО)
- Сьогодні, 15:34
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Учасники акції вимагають збільшення терміну перебування транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України
Більше ста людей з атрибутикою «Автоєвросила» перекрили вулицю Грушевського в Києві. Вони приїхали на автомобілях з реєстрацією в ЄС.
Як повідомили учасники акції, вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить користуватися автомобілями з іноземною реєстрацією терміном на один рік.
Учасниками є переважно чоловіки в спортивному одязі. Вони стоять посеред дороги, не викрикуючи жодних лозунгів.
Нагадаємо, раніше власники автівок з іноземною реєстрацією, так звані «пересічники», неодноразово перекривали пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів.
Джерело: Українська правда