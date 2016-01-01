Водії-«пересічники» заблокували рух у центрі Києва (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Роман Кравець Акція пересічників на вул. Грушевського

Учасники акції вимагають збільшення терміну перебування транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України

Більше ста людей з атрибутикою «Автоєвросила» перекрили вулицю Грушевського в Києві. Вони приїхали на автомобілях з реєстрацією в ЄС.

Як повідомили учасники акції, вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить користуватися автомобілями з іноземною реєстрацією терміном на один рік.

Учасниками є переважно чоловіки в спортивному одязі. Вони стоять посеред дороги, не викрикуючи жодних лозунгів.

Нагадаємо, раніше власники автівок з іноземною реєстрацією, так звані «пересічники», неодноразово перекривали пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів.

Джерело: Українська правда