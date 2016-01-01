  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Водії-«пересічники» заблокували рух у центрі Києва (ФОТО)

    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка
    Акція пересічників на вул. Грушевського
    Фото: Роман Кравець
    Акція пересічників на вул. Грушевського

    Учасники акції вимагають збільшення терміну перебування транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України

    Більше ста людей з атрибутикою «Автоєвросила» перекрили вулицю Грушевського в Києві. Вони приїхали на автомобілях з реєстрацією в ЄС.

    Читайте також

    Як повідомили учасники акції, вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить користуватися автомобілями з іноземною реєстрацією терміном на один рік.

    Учасниками є переважно чоловіки в спортивному одязі. Вони стоять посеред дороги, не викрикуючи жодних лозунгів.

    Нагадаємо, раніше власники автівок з іноземною реєстрацією, так звані «пересічники», неодноразово перекривали пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів. 

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ