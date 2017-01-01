Водії-«пересічники» знову протестують під Радою

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Фото: Укрінформ Акція протесту водіїв біля парламенту

Водії виступають проти законопроекту, який передбачає запровадження плати раз на рік у бюджет держави 200–250 євро за те, щоб автомобілі на європейській реєстрації законно перебували на території України

Біля Верховної Ради України активісти громадської організації «Авто євро сила» виступають проти законопроекту про введення щорічної плати за користування автомобілем з іноземними номерами.

Активісти тримають плакати «Доступне авто кожному українцю», «Розмитнення автомобілів для українців як в Європі».

«Ми виступаємо проти законопроекту, який передбачає запровадження плати раз на рік у бюджет держави 200–250 євро за те, щоб автомобілі на європейській реєстрації законно перебували на території України, їздили по наших дорогах. Цей законопроект зареєстрував Максим Бурбак», – сказав у розмові з «Укрінформом» представник ГО «Авто євро сила» Олександр з Борисполя.

Як повідомляв «Главком», у лютому «пересічники» Закарпаття заблокували в'їзд транспорту на КПП «Ужгород».

Крім того, на Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу. В акції взяло участь близько 50 осіб та 20 автомобілів.

Раніше, у грудні 2016 року, водії-«пересічники» заблокували рух у центрі Києва.

«Пересічники» неодноразово перекривали пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів.

