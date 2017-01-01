Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
- Сьогодні, 10:53
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Очевидці пишуть, що жінка дістала вивих ноги
Сьогодні вранці водій нардепа Надії Савченко у Києві збив бабусю.
Про це повідомляється у соцмережі «ВКонтакте».
«10 хвилин тому (9:00, 13 квітня) наша шановна Савченко, точніше її водій, збиває бабусю (Драйзера, 4)», – йдеться в повідомленні.
На світлинах видно, що нардеп допомагала потерпілій підвестися.
Разом із Савченко була її сестра Віра.
За даними соцгрупи, за кермом була сестра нардепа.
Також на місце пригоди прибула поліція і карета швидкої допомоги. Один із користувачів написав, що жінка дістала вивих ноги.