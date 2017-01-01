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    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві

    • Сьогодні, 10:53
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    Очевидці пишуть, що жінка дістала вивих ноги

    Сьогодні вранці водій нардепа Надії Савченко у Києві збив бабусю.

    Про це повідомляється у соцмережі «ВКонтакте».

    «10 хвилин тому (9:00, 13 квітня) наша шановна Савченко, точніше її водій, збиває бабусю (Драйзера, 4)», – йдеться в повідомленні.

    На світлинах видно, що нардеп допомагала потерпілій підвестися.

    Разом із Савченко була її сестра Віра.

    За даними соцгрупи, за кермом була сестра нардепа.

    Також на місце пригоди прибула поліція і карета швидкої допомоги. Один із користувачів написав, що жінка дістала вивих ноги.

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    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві
    Сестра Савченко збила літню жінку в Києві

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