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    Водій, який в’їхав у натовп пішоходів на Таймс-сквер, виявився ветераном армії США

    • Сьогодні, 01:16
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    Понівечена автівка у Нью-Йорку
    Понівечена автівка у Нью-Йорку

    Раніше чоловік вже двічі був арештований за водіння в стані алкогольного сп’яніння

    Водій, який наїхав на пішоходів у Нью-Йорку, в результаті чого постраждало більше 20 осіб, а 1 людина загинула, є ветераном Військово-морських сил США.

    Про це повідомляє АР з посиланням на представників поліції. 

    «26-річного ветерана ВМС США, який раніше вже двічі був арештований за водіння в стані алкогольного сп’яніння, було взято під варту після того, як він врізався у 23 особи на Таймс-сквер, вбивши одну людину», – йдеться в повідомленні. 

    За словами свідків, водія звуть Річард Рохас і, судячи з усього, він був на підпитку та рухався в протилежному напрямку від основного потоку машин.

    Як повідомляв «Главком», внаслідок інциденту одна людина загинула. Поліція заявила, що водій втратив контроль, і зіткнення є нещасним випадком. Інцидент не пов'язаний з тероризмом. 

    В Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан.

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