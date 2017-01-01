Водій, який в’їхав у натовп пішоходів на Таймс-сквер, виявився ветераном армії США

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Понівечена автівка у Нью-Йорку

Раніше чоловік вже двічі був арештований за водіння в стані алкогольного сп’яніння

Водій, який наїхав на пішоходів у Нью-Йорку, в результаті чого постраждало більше 20 осіб, а 1 людина загинула, є ветераном Військово-морських сил США.

Про це повідомляє АР з посиланням на представників поліції.

«26-річного ветерана ВМС США, який раніше вже двічі був арештований за водіння в стані алкогольного сп’яніння, було взято під варту після того, як він врізався у 23 особи на Таймс-сквер, вбивши одну людину», – йдеться в повідомленні.

За словами свідків, водія звуть Річард Рохас і, судячи з усього, він був на підпитку та рухався в протилежному напрямку від основного потоку машин.

Як повідомляв «Главком», внаслідок інциденту одна людина загинула. Поліція заявила, що водій втратив контроль, і зіткнення є нещасним випадком. Інцидент не пов'язаний з тероризмом.

В Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан.