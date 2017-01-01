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    Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено

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    Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено
    Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено

    Внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм

    Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено.


    Про це повідомила речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.

    За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.

    Вона повідомила, що водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм.

    Бахал зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.

    «Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає», - повідомила Бахал.

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

    Згодом рятувальники їх загасили.

    Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

    За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД

    Джерело: 112 Україна

    АТО бойовики на Донбасі Донбас ДСНС Донеччина рятувальники
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