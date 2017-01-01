Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено
- Сьогодні, 02:54
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Внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 ммВодопостачання у Красногорівці повністю відновлено.
Про це повідомила речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.
За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.
Вона повідомила, що водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм.
Бахал зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.
«Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає», - повідомила Бахал.
Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.
Згодом рятувальники їх загасили.
Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.
За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД.
Джерело: 112 Україна