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Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено

Внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм

Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено.



Про це повідомила речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.

За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.

Вона повідомила, що водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм.

Бахал зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.

«Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає», - повідомила Бахал.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

Згодом рятувальники їх загасили.

Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД.

Джерело: 112 Україна