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    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС

    • Сьогодні, 08:40
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    За оперативною інформацією МВС, весь останній рік відбувався жорсткий конфлікт між терористами Захарченком і Гіві

    Вогнемет «Шмель» є виключно на озброєнні армії Російської Федерації.

    Про це в ефірі Еспресо.TV розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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    «Якщо говорити про спосіб ліквідації Гіві, то вогнемет «Шмель» є виключно на озброєнні армії Російської Федерації. За нашою оперативною інформацією, весь останній рік відбувався жорсткий конфлікт між терористами Захарченком і Гіві. Цей конфлікт полягав у боротьбі за перерозподіл матеріальних ресурсів та вплив на підконтрольній сепаратистам території, - сказав Шкіряк.

    За його словами, Гіві останнім часом був практично непідконтрольний Захарченку й не виконував його накази.

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    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС
    Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

    Читайте статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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