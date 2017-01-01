Вогнемет, з якого знищили Гіві, є лише на озброєнні армії Путіна - радник глави МВС

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За оперативною інформацією МВС, весь останній рік відбувався жорсткий конфлікт між терористами Захарченком і Гіві

Вогнемет «Шмель» є виключно на озброєнні армії Російської Федерації.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Якщо говорити про спосіб ліквідації Гіві, то вогнемет «Шмель» є виключно на озброєнні армії Російської Федерації. За нашою оперативною інформацією, весь останній рік відбувався жорсткий конфлікт між терористами Захарченком і Гіві. Цей конфлікт полягав у боротьбі за перерозподіл матеріальних ресурсів та вплив на підконтрольній сепаратистам території, - сказав Шкіряк.

За його словами, Гіві останнім часом був практично непідконтрольний Захарченку й не виконував його накази.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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