Петиція про позбавлення Лободи звання «Заслуженої» вже набрала тисячу підписів

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Заслужена артистка України під час війни активно виступає в ефірі кремлівських каналів

Зрадницькі гастролі подруги Януковича принесли артистці $1,2 мільйона

Петиція щодо позбавлення скандальної співачки Світлани Лободи громадянства і звання Заслуженої артистки України вже набрала 1070 підписів із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, на днях на офіційному сайті президента України Петра Порошенка участники АТО зареєстрували петицію про позбавлення громадянства та звання заслуженої артистки України Лободи. У петиції зазначається, що тільки під час новорічних свят артистка сім разів виступила у Російській Федерації, а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів в Маямі.

«Замовники Лободи — власник Crocus Group Араз Агаларов, який відкрито просуває ідею довічного правління Путіна, і власник «Бінбанку» Михайло Шішханов, який доводиться племінником найбагатшого за версією Forbes росіянина і одного з головних спонсорів війни на Донбасі Михайла Гуцерієва. Різдво співачка відзначила виступом у Сочі на концерті нев'їздного в Україну Григорія Лепса», - відзначається у петиції.

Згідно з інформацією українських ЗМІ, за минулий рік Лобода на гастролях у РФ заробила $1,2 мільйона. «З цих коштів заслужена артистка України не пожертвувала на відсіч російської агресії в зоні АТО ні копійки», - йде мова у петиції.

Нагорода співачки, яку їй присвоїв Віктор Янукович

У тексті звернення говориться, що своїми гастролями Лобода доводить, що стала на сторону ворога і працює проти своєї держави. «За зраду і зневагу українського народу просимо вас покарати Світлану Лободу, позбавивши її почесних звань заслуженої артистки України і громадянки України», - резюмується у петиції.

Зазначимо, що звання Заслуженої артистки України Світлані Лободі присвоїв у свій час Віктор Янукович. Артистка була подругою покійного сина Януковича Віктора.

Лобода у компанії Віктора Януковича-молодшого

Нагадаємо, сольний концерт співачки в російській столиці заплановано на 31 березня 2017 року.

Як повідомлялось раніше, у листопаді 2016 року Лобода «засвітилася» на двох російських музичних преміях.