Воїни, яких у нас забрала війна у лютому. Поіменно

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У лютому 2017 року загинуло 34 воїни АТО

У січні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 39 людей. Нижче – список загиблих.

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Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 117 разів. Двоє наших військових загинули, двох було поранено і одного травмовано.

Як відомо, у лютому відбулося значне загострення під Авдіївкою. Населений пункт впродовж кількох днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Наразі ситуація там спокійніша, проте обстріли не вщухають досі.

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