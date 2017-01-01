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    Воїни, яких у нас забрала війна у лютому. Поіменно

    • Сьогодні, 15:47
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    У лютому 2017 року загинуло 34 воїни АТО

    У січні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 39 людей. Нижче – список загиблих.

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    Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 117 разів. Двоє наших військових загинули, двох було поранено і одного травмовано. 

    Як відомо, у лютому відбулося значне загострення під Авдіївкою. Населений пункт впродовж кількох днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. 

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

    Наразі ситуація там спокійніша, проте обстріли не вщухають досі.

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