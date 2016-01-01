Volkswagen заплатить $1 млрд за порушення екологічних норм у США

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Volkswagen погодився виплатити компенсацію жителям США, які придбали майже 80 тис. автомобілів виробництва концерну з трилітровими дизельними двигунами

Німецький автоконцерн Volkswagen заплатить $1 млрд у рамках одного зі спірних питань, що стосуються масштабних порушень екологічних норм у США. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників Агентства з охорони довкілля США.

Про досягнення угоди між автоконцерном і американськими регулюючими органами і адвокатами власників машин виробництва Volkswagen у США заявив у Сан-Франциско (штат Каліфорнія) федеральний суддя Чарльз Брейер.

Він не уточнив суму, яку концерн буде зобов'язаний виплатити.

Volkswagen погодився виплатити компенсацію жителям США, які придбали в цілому приблизно 80 тис. автомобілів виробництва концерну із трилітровими дизельними двигунами.

Крім цього, автоконцерн взявся відремонтувати транспортні засоби за свій рахунок. Німецька компанія також готова викупити не менше 20 тис. цих транспортних засобів.

За словами Брейера, залишається врегулювати низку деталей. Наступне засідання, на якому обговорюватимуть дане питання, призначене на 22 грудня.

За оцінками Агентства з охорони довкілля США, загальні витрати Volkswagen за умовами домовленості становитимуть $1 млрд.

Джерело: ТАСС