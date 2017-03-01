Володар зоопарку в Ялті пожалівся: окупанти таки закрили його «Казку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Зубкова давно триває конфлікт із окупантами Криму, але виїхати на материкову Україну він не захотів

Російська влада закрила в окупованій Ялті зоопарк «Казка» («Сказка»), повідомив власник зоопарку Олег Зубков.

«Як і обіцяла податкова інспекція, вони 16 березня закрили ялтинській зоопарк «Казка» на підставі відсутніх даних на квитках у парк», – сказав підприємець «Крим.Реалії».

«Щиро кажучи, до кінця не вірив, що це станеться», – зізнався Зубков.

«Особливо варто відзначити підступність влади, сталося це в день референдуму, цим влада показує своє повне наплювацьке ставлення до громадської думки», – додав він.

За словами підприємця, закриття зоопарку – «план кримської влади з його збіднення».

«Кримська влада, яка незлюбила мене ще в 2014 році, коли я почав критикувати її, вирішила знищити мої парки. Закриття «Казки» – це перший крок. Думаю, що наступним буде закриття й парку левів «Тайган», – сказав Зубков.

«Розрахунок такий: годувати три тисячі тварин потрібно щодня, а за відсутності доходу від вхідної плати я буду приречений незабаром на розорення. Але постраждаю насамперед не я, а безневинні тварини, які з вини кримської влади почнуть голодувати», – додав він.

У своєму блозі Зубков написав, що зоопарк «Казка» вирішили закрити на три місяці.

«Оскільки істотних порушень у діяльності зоопарку «Казка» проведеними перевірками не виявлено, то за основу «звинувачення» проти зоопарку взято результати червневої податкової перевірки 2016 року», – зазначив він.

«Під час перевірки тоді було встановлено, що в зоопарку продаються квитки, на яких зазначені не всі дані про виробника квитків. Виявлені «порушення» було усунуто, було виготовлено штамп із відсутніми реквізитами, і всі квитки були проштамповані. Але змінилося керівництво податкової інспекції, разом із цим змінилися й вимоги», – пояснив Зубков.

Він наголосив, що при закритті зоопарку тварини приречені на вимирання, а якщо закриють і «Тайган», то «унікальну колекцію (тварин) доведеться присипляти».

«Домігшись бажаного результату, керівництво Криму безтурботно святкує третю річницю приєднання до Росії! Уже не уявляю, як рятувати ситуацію!» – написав Зубков.

Як відомо, у Зубкова давно триває конфлікт із окупантами Криму. Його відносини із головою російської ветеринарної служби Криму Валерієм Івановим зіпсувалися в період кримського блекауту. Тоді в зоопарку «Казка» померли тигренята білої тигриці Тигрюлі, подарованої Олегу Зубкову Юлією Тимошенко.

Валерій Іванов і російський екс-прокурор Криму Наталя Поклонська заявили, що червонокнижні тварини загинули внаслідок неналежного утримання.

Підприємець переконаний, що тигренята стали жертвою інфекції через ослаблення імунітету від переохолодження за відсутності електроенергії.

У 2016 році Зубков відвідав 150 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами й звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.

Раніше повідомлялося, що через окупацію Криму потерпають навіть тварини.

Також стало відомо, як модернізують головний зоопарк країни.