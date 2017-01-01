Володимир Кличко програв англійцю Джошуа

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Володимир Кличко

Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом в 11 раунд

Український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні провів поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа.

Джошуа здобув перемогу нокаутом в 11 раунді над Володимиром Кличком.

Боксери розпочали поєдинок обережно та не поспішали форсувати подій. У другому раунді Кличко одразу взяв ініціативу у свої руки і провів потужний удар правою. Але й Джошуа вдалося непогано пробити у відповідь.

Третій раунд боксери провели у в’язкій боротьбі та клінчах. У перших чотирьох раундах Кличко домінував на рингу і вів за очками. Але на початку п'ятого раунду Джошуа пішов ва-банк, провів потужну атаку і відправив українця в нокдаун.

Однак ця атака сильно виснажила британця і він пропустив кілька потужних ударів Кличка. Джошуа почав опускати руки і намагатися клинчувати. Його дихання збилося і було видно, що британський боксер втомився. У Володимира також утворилася сильна гематома над оком, яка заважала вести бій.

Практично на самому початку шостого раунду Кличко вдало провів прямий і теж перекинув Джошуа на килим. Але британець став після нокдауну і продовжив бій.

Наступні раунди проходили за перевагою українського боксера.

У 11 раунді Джошуа знову перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.