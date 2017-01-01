Волонтер повідомив про нові втрати бойовиків на Світлодарській дузі

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Бойовики під Дебальцевим внаслідок вогню у відповідь українських військових втратили дві гармати

Бойовики під Дебальцевим внаслідок вогню у відповідь українських військових втратили дві гармати

Позиція бойовиків, звідки вони обстрілювали з артилерії українських військових, мовчить уже більше 10 днів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український волонтер Юрій Мисягін.

За його даними, бойовики під Дебальцевим внаслідок вогню у відповідь українських військових втратили дві гармати калібру 122 мм.

«Обдроченці» виявляється, дві свої гармати недавно «загубили» під Дебальцевим. Хороші гармати, модель Д-30, калібр 122 мм. Їх напевно в шахті знайшли разом з бк. Били з них по наших передових позиціях на Світлодарській дузі, які посідає 53-а бригада. Подробиць точних не знаю, бо це не вчора було, але позицію, звідки неодноразово працювали по нас, засікли, швидко передали її координати і «третя сила» «відпрацювала» по них. Уже понад 10 днів та позиція мовчить. Так до речі, планшети зі спеціальними військовими програмами для точної стрільби, які допомагають військовим швидко визначати координати і добре накидати у відповідь – волонтерські»,- написав Мисягін.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.