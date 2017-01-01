Волонтери передали бійцям на фронт та у шпиталі тисячу пасок

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У Дніпрі волонтери організували акцію збору смаколиків для військових «Паска для українського захисника»

У рамках акції «Паска для українського захисника» жителі Дніпра передали тисячу пасок українським військовим на передову й у шпиталі.

Як повідомила Радіо Свобода координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Шуліка, великодні смаколики для бійців збирали близько тижня.

Паски, крашанки, цукерки, печиво, м’ясні вироби відправили як безпосередньо в зону АТО, так і до польових шпиталів, а також до лікувальних закладів Дніпра, де ставлять на ноги поранених бійців, – 16-ї міської лікарні, опікового відділення 2-ї міської лікарні, базового військового шпиталю.

До їстівних подарунків жителі міста додавали вітальні листівки, листи, малюнки, а також обереги.

«Це допоможе хлопцям зрозуміти, що ми їх пам’ятаємо, що вони – наша родина», – сказала учасниця акції Юлія Сірченко.

За словами координаторів волонтерського центру у військовому шпиталі, усі зібрані ласощі освятять і рознесуть по палатах бійцям у неділю, великоднього ранку.