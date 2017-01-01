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    «Воля» підвищує тарифи з 1 червня

    • Сьогодні, 15:05
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    <p>Компанія &laquo;Воля&raquo;&nbsp;</p>

    Компанія «Воля» 

    Тарифи «Волі» зростуть у середньому на 12,6%

    Провайдер телекомунікаційних послуг компанія «Воля» має намір підвищити тарифи в середньому на 12,6% з 1 червня. Про це повідомляють у компанії.

    «Щоб і надалі підтримувати високий рівень сервісу, ми змушені з 1 червня 2017 року скоригувати поточну абонентську плату за ваш тариф і додаткові послуги. На початку літа тарифи зростуть у середньому на 12,6%», – йдеться в повідомленні.

    У компанії зазначили, що на собівартість послуг і на підсумкове підвищення їх вартості впливають зростання тарифів, законодавчі зміни, підвищення вартості телевізійного контенту та інші економічні чинники.

    Як повідомляв «Главком», компанія «Воля» має намір до 1 червня завершити роботи, які передбачають блокування російських сайтів, які підпали під санкції.

    Компанія порадила своїм абонентам оновити в їхніх особистих кабінетах на сайті «Волі» свої електронні адреси, у разі якщо вони були зареєстровані на заборонених ресурсах (mail.ru, yandex).

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