ВООЗ назвала столиці країн світу з найчистішим повітрям
- Сьогодні, 08:11
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Найчистіше повітря - у Стокгольмі (Швеція)
Всесвітня організація охорони здоров'я назвала столиці з найчистішим повітрям, передає The Telegraph.
У першу десятку увійшли Мадрид, Монако, Гельсінкі, Таллінн, Монтевідео, Единбург та Оттава. На третьому місці Канберра (Австралія), на другому - Веллінгтон (Нова Зеландія), а найчистіше повітря в Стокгольмі (Швеція).
ВООЗ також назвала Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії, найбільш забрудненою серед світових столиць. У першу трійку антирейтингу також потрапили Делі (Індія) і Доха (Катар).
Як повідомлялось, раніше ВООЗ склала список стійких до антибіотиків бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров'я людей.