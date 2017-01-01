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    ВООЗ назвала столиці країн світу з найчистішим повітрям

    • Сьогодні, 08:11
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    Найчистіше повітря - у Стокгольмі (Швеція)

    Всесвітня організація охорони здоров'я назвала столиці з найчистішим повітрям, передає The Telegraph.

    У першу десятку увійшли Мадрид, Монако, Гельсінкі, Таллінн, Монтевідео, Единбург та Оттава. На третьому місці Канберра (Австралія), на другому - Веллінгтон (Нова Зеландія), а найчистіше повітря в Стокгольмі (Швеція).

    ВООЗ також назвала Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії, найбільш забрудненою серед світових столиць. У першу трійку антирейтингу також потрапили Делі (Індія) і Доха (Катар).

    Як повідомлялось, раніше ВООЗ склала список стійких до антибіотиків бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров'я людей.

    здоров'я
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