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    ВООЗ витрачає на поїздки своїх чиновників більше, ніж на боротьбу з хворобами

    • Сьогодні, 12:12
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    Всесвітня організація охорони здоров'я
    Всесвітня організація охорони здоров'я

    Всесвітня організація охорони здоров'я витрачає на поїздки близько $200 млн на рік

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) витрачає на поїздки чиновників на порядок більше, ніж на боротьбу з хворобами. Про це пише Associated Press.

    Організація витрачає на поїздки близько $200 млн на рік.

    З 2013 року ця стаття витрат становила $803 млн, а на боротьбу зі СНІДом і гепатитом торік організація виділила лише близько $71 млн.

    Глава ВООЗ Маргарет Чен під час відвідування Гвінеї зупинялася в президентському номері в готелі Palm Camayenne, де вартість проживання становить понад $1000 за ніч.

    Річний бюджет організації становить близько $2 млрд, який складається за допомогою внесків від 194 країн.

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