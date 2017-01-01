ВООЗ витрачає на поїздки своїх чиновників більше, ніж на боротьбу з хворобами
- Сьогодні, 12:12
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Всесвітня організація охорони здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я витрачає на поїздки близько $200 млн на рік
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) витрачає на поїздки чиновників на порядок більше, ніж на боротьбу з хворобами. Про це пише Associated Press.
Організація витрачає на поїздки близько $200 млн на рік.
З 2013 року ця стаття витрат становила $803 млн, а на боротьбу зі СНІДом і гепатитом торік організація виділила лише близько $71 млн.
Глава ВООЗ Маргарет Чен під час відвідування Гвінеї зупинялася в президентському номері в готелі Palm Camayenne, де вартість проживання становить понад $1000 за ніч.
Річний бюджет організації становить близько $2 млрд, який складається за допомогою внесків від 194 країн.