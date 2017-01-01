Вороненкова поховають у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Рішення про поховання Дениса Вороненкова в Києві прийняли його рідні

Вбитого в Києві екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова поховають у столиці України. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов газеті «Коммерсантъ».

Він зазначив, що рішення про місце похорону прийняли близькі загиблого.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан тяжкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Служба безпеки України заявила, що не забезпечувала охорону екс-депутата Держдуми. В Управлінні державної охорони теж заявили, що ні колишні, ні чинні співробітники УДО не здійснювали охорону Вороненкова.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова»