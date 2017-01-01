Вперше після «Євробачення» O.Torvald звернулися до українців

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O.Torvald на «Євробаченні-2017»

«Другий рік поспіль перемогла талановита і щира пісня. Португалія, вітаємо!»

Український гурт O.Torvald, який цього року представляв Україну на «Євробаченні», вперше після свого виступу звернувся до фанатів через Фейсбук.

«Привіт! Хочемо подякувати всім, хто весь цей час підтримував нас! Хочемо подякувати нашій команді та всім хто допомагав. Ми горді за свою країну та людей, що нас оточують. Все, що ми бачили зсередини, то було невеличким, але важливим стрибком вище своєї голови для кожного з нас: музикантів, постановників, організаторів, волонтерів.

Окрім цього, ми раді тому, що саме в Україні конкурс «Євробачення» остаточно змінив курс свого подальшого розвитку. Виявилось, що Celebrate Diversity, то не пусті слова. Другий рік поспіль перемогла талановита і щира пісня. Португалія, вітаємо!

Вітаємо і тих, хто привніс до конкурсу щось нове: дівчину з Бельгії з крутою піснею рівня London Grammar, хлопців з Норвегії, що не побоялись показати цікаву актуальну електроніку; виконавця з Австрії та багатьох інших. Ми раді, що змогли стати частиною цієї нової історії конкурсу і запропонували аудиторії «Євробачення» щось нове, незвичне та дійсно сучасне.

Скоро побачимось! O.Torvald.», - зазначили музиканти.

Нагадаємо, цього року представники України посіли 24 місце на пісенному конкурсі «Євробачення», досягнувши, таким чином, найнижчого результату за всі роки. що Україна бере участь в конкурсі.

В 2005 році гурт Гринджоли, який також представляв Україну, коли «Євробачення» проводилося в Києві, посів 19 місце.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758.

Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.