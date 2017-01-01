Вперше у світі SpaceX запустила ракету, яка вже літала у космос

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Запуск ракети у космос

Наступною метою SpaceХ буде повторний пуск ракети протягом доби, зазначив Ілон Маск

Компанія SpaсeX Ілона Маска провела вдалий запуск ракети-носія Falcon 9, яка до цього вже літала у космос.

Запуск відбувся 30 березня з Космічного центру Кеннеді, що належить NASA, повідомляє Space.

Ракета, розміром з 23-поверховий будинок, відправила до космосу супутник зв'язку SES-10, вага якого становить понад 5 тисяч кілограм. Цей супутник дозволить забезпечити інтернетом, телебаченням та іншими послугами користувачів з Латинської Америки. Космічна операція пройшла успішно, а SES-10 потрапив на орбіту. Тим часом сама ракета-носій без проблем повернулася на баржу в океані.

Під час запуску був присутній і сам Ілон Маск, який також привів подивитися на цю подію п'ятьох своїх синів. Після завершення польоту він зазначив, що цей день став неймовірним для космічної індустрії.

«Ця подія означає, що ви можете запускати у космос знову і знову орбітальний двигун-прискорювач, який є найдорожчою частиною ракети. Це величезний переворот в історії космічних польотів», - пояснив Маск.

Це також доводить і те, що ракетоносії Falcon 9 також можна використовувати повторно, адже запуск цієї ракети вже був вдалим у квітні 2016 року.