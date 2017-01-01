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Віктор Пінчук

Захід за форматом нагадує український сніданок в Давосі

Вперше в рамках Мюнхенської конференції відбувся український ланч, організатором якого став Фонд Віктора Пінчука. Про це повідомляє портал РБК-Україна.

Головними на ньому виявилися представники силового блоку - 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен і генерал Девід Петреус, який за президента США Джорджа Буша-мол. очолював ЦРУ, а зараз є одним з кандидатів на пост радника президента Дональда Трампа з питань нацбезпеки.

Буквально в тій же будівлі, де проходив український ланч і, в той же час, йшли переговори міністрів закордонних справ в нормандському форматі, які завершилися прийняттям рішення про припинення вогню на Донбасі з сьогоднішнього дня.

Вписати цей український ланч у програму конференції вдалося за підтримки Вольфганга Ішингера, голови MSC, який входить з 2016 року до наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES), заснованої Віктором Пінчуком. Цей захід за форматом вельми нагадує український сніданок в Давосі: столи, модератор і два гостя, репліки і коментарі із залу.

У залі можна було побачити філантропа Джорджа Сороса і главу МЗС Канади Христю Фріланд, колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та чинного мера Києва Віталія Кличка, главу МЗС Словаччини Мирослава Лайчака і колишнього міністра фінансів України Наталію Яресько.

До того, як Расмуссен заявив про неможливість повторення Ялтинської конференції 1945 року, на якій, як відомо, країни-переможниці брали основні рішення про майбутнє поділ світу між собою, ним було сказано чимало. За його словами, зараз головним завданням є необхідність переконати нову адміністрацію США в тому, що «Америка стане великою тільки тоді, коли Україна буде сильною».

«Україні необхідна військова підтримка, надання оборонного озброєння. Друзів не можна зраджувати і кидати, їм необхідно допомагати», - підкреслив Расмуссен, обігруючи передвиборче гасло президента США Дональда Трампа «Зробимо Америку знову великою».

За США на ланчі «відповідав» Девід Петреус. Колишній керівник ЦРУ, зараз він знаходиться в longlist кандидатів на пост радника з питань нацбезпеки президента США. У цьому списку також виконуючий обов'язки радника Кіт Келлогг, колишній постпред США в ООН Джон Болтон, генерал-лейтенант Герберт Макмастер і ще кілька людей. «Ми не відвертаємося від України», - сказав Петреус. У той же час він закликав присутніх бути реалістами і забути про те, що Україна найближчим часом поповнить ряди Альянсу.

«Швидкого членства в НАТО не буде, треба бути реалістами. Але розвиток армії і партнерство з НАТО треба продовжувати. За цей рік українська армія показала значний прогрес багато в чому завдяки й тому, що молоді люди з готовністю вирішили захищати свою країну», - сказав Петреус, нагадавши, що українську армію інструктують 600 офіцерів з країн НАТО.

Ні у кого не викликає сумніву, що стратегія Заходу по відношенню до РФ була прийнята правильна. Йдеться про санкції. Як зауважив Петреус, Путін хороший тактик, але стратег - так собі, і зараз, за умови, що санкції ніхто знімати не збирається, лідеру РФ треба готуватися до нових виборів президента (повинні відбутися в березні 2018 роки) в умовах скорочення економіки і неможливістю відмовитися або скоротити соцстандарти для більшої частини населення, свого «ядерного» електорату. Але знову Петреус закликав до реалізму - він упевнений, що Путін все-одно вибори виграє.

На подібних зустрічах, де широко обговорюється українська війна, часто забувають про Крим. Згадавши пару раз, скажуть, що порушено міжнародне законодавство і все. На українському ланчі, абсолютно випадково, стало зрозуміло, чому так. Все почалося з Арсенія Яценюка. Модерував ланч ведучий програми «HardTalk» на ВВС Стівен Сакур. Безжально заявивши лідеру партії «Народний фронт», що того «відправили в нокаут», знявши з посади прем'єр-міністра (можливо, до цієї аналогії він прийшов, бо Арсеній Яценюк сидів за одним столом з Віталієм Кличком), Сакур роздражнив Яценюка, який побудував свій короткий спіч на тезі «можливо-неможливо». Нагадавши, що ніхто не міг допустити розпаду СРСР (а він розпався) або відмови України від російського газу (а вона взяла і стала купувати його на Заході), Яценюк сказав: «Я вірю, що Україна поверне Крим і відновить територіальну цілісність». «Хто ще в цьому залі в це вірить?» - відразу ж вчепився в цю тезу Сакур. Руки підняла значна меншість присутніх. Можливо, четверта частина з тих, хто прийшов на український ланч. Але Яценюк бився до кінця: «Радянський союз розпався і РФ розпадеться, а ми (Україна. - Ред.) знаходимося на правильній стороні!».

Від війни і Криму розмова плавно перейшов до внутрішньої політики.

На Заході впевнені, що, якщо в Україні відбудуться перевибори в Раду, то до влади прийдуть, за словами колишнього посла США в РФ Майкла Макфола, «менше ліберальних сил, ніж зараз». Шанси на це - прихід інших сил, а не перевибори - є. Хоча б тому, що ті реформи, які були розпочаті після Революції Гідності, не принесли відчутних результатів. «Люди страждали, але не побачили результатів реформ. Популізм перемагає, коли реалізуються болючі реформи», - заявила колишній міністр фінансів України Наталія Яресько, визнавши, що реформи оздоровили макрофінансову обстановку в країні, але до людей вони так і не дійшли.

Звичайно, на цій песимістичній ноті ланч не був закінчений. Всі виступаючі зійшлися на тому, що санкції проти РФ повинні бути продовжені; що озброєння Україні надати треба; що Захід зіткнувся з цинічним нехтуванням всіх правил міжнародної політики. Після цих слів можна було розходитися. Ланч вдався. Уже після того, як гості розійшлися, Віктор Пінчук сказав журналістам: «Україні необхідно проводити реформи, доводити свою ефективність. Україна не повинна думати, що знаходиться в центрі уваги автоматично. Вона повинна пропонувати себе для вирішення світових проблем. Тоді нас будуть розглядати не як проблему, а як партнера у вирішенні світових завдань».