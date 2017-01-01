Вперше в Україні бойовика «ДНР» засудили за порушення законів ведення війни

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Суд

Слідством встановлено 30 потерпілих від злочинних дій терориста

Вперше в Україні учасник терористичної організації засуджений за порушення законів і звичаїв ведення війни.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, 1 червня громадянин України засуджений Слов'янським міськрайонним судом до 10 років і одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації «ДНР», сприяння Російської Федерації у веденні агресивної війни проти України і порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 і ч. 1 ст. 438 КК).

Засуджений здійснював незаконне утримання і конвоювання заручників, які утримувалися бойовиками в захопленому приміщенні управління СБУ в Донецькій області.

«При цьому він разом з іншими терористами, всупереч Женевській конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, користуючись беззахисним станом полонених і відсутністю можливості для самозахисту, застосовував до них фізичне насильство, наносив побої, мучив, погрожував вбивством, здійснював інші дії, які створювали загрозу їх здоров'ю та життю», - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено 30 потерпілих від злочинних дій вказаної особи. У прокуратурі нагадали, що підозрюваний був затриманий 10 лютого 2017 року у Слов'янську Донецької області. 19 травня суд засудив бойовика з Донбасу до 12 років за спробу диверсії.

Нагадаємо, за даними української розвідки, терористи на Донбасі викрадають людей задля викупу.