Вперше в Україні продали пам'ятник Леніну. Ілліч пішов з молотка за 253 тисячі гривень

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Бронзовий Ленін важить майже 4 тисячі кілограмів

Уперше в Україні, у місті Чоп, було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.

У торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт за початковою вартістю, йдеться на сайті міськради Чопа.

Скульптуру вже передано у право користування, а бюджет міста поповнився на 253 931 грн.

Відомо, що пам'ятником раніше цікавився колекціонер з Угорщини, проте ім'я нинішнього власника поки що не розголошують.

«На цьому ж аукціоні не вдалося продати з молотка автомобіль ГАЗ АО 2225 у зв’язку з відсутністю заявок на придбання», – йдеться у повідомленні.

Чопська міська рада розпочала переговори щодо повторного продажу машини за методом зниження ціни.

Протягом останніх двох років пам'ятник тримали на задвірках комунального підприємства Чопа. Коли у 2014 році місто накрила «хвиля ленінопадів», пам'ятник спочатку облили фарбою, потім повалили, йдеться на Mukachevo.today.

Він не розбився, а комунальні служби забрали скульптуру і перевезли на зберігання.

Бронзовий Ленін важить майже 4 тисячі кілограмів. Але пускати на металобрухт його не захотіли.

«Експерт оцінив скульптуру Леніна в 250 з лишком тисяч гривень. Сам метал 150 тисяч коштує. Я сподіваюся, що майно, яке належить товариству, ще принесе їй якусь користь, суспільство не користується цим майном, тому вирішили його продавати», – розповів заступник міського голови Чопа Ігор Гіжан.

За зароблені кошти місцеві депутати думають встановити новий пам'ятник – одному із засновників міста.