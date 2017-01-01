Вперше в Україні запроваджено премію «Відважна жінка»
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Олександра Матвійчук
Українкою, яка першою отримала цю відзнаку, стала правозахисниця Олександра Матвійчук
Сьогодні, 31 березня, в Американському домі посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович вручила нагороду «Відважна жінка України».
Українкою, яка першою отримала цю відзнаку, стала Олександра Матвійчук (голова Центру громадянських свобод). Ця нагорода є визнанням її діяльності в сфері захисту прав громадян України.
Олександра Матвійчук у 2012 році створила ініціативу ЄвромайданSOS, яка надавала юридичну та іншу допомогу протестувальникам. А зараз її організація займається моніторингом порушень прав людини у Криму та на Донбасі.
Дивіться запис прес-конференції Матвійчук у прес-центрі «Главкома»: