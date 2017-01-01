Вперше в Україні запроваджено премію «Відважна жінка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександра Матвійчук

Українкою, яка першою отримала цю відзнаку, стала правозахисниця Олександра Матвійчук

Сьогодні, 31 березня, в Американському домі посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович вручила нагороду «Відважна жінка України».

Українкою, яка першою отримала цю відзнаку, стала Олександра Матвійчук (голова Центру громадянських свобод). Ця нагорода є визнанням її діяльності в сфері захисту прав громадян України.

Олександра Матвійчук у 2012 році створила ініціативу ЄвромайданSOS, яка надавала юридичну та іншу допомогу протестувальникам. А зараз її організація займається моніторингом порушень прав людини у Криму та на Донбасі.

Дивіться запис прес-конференції Матвійчук у прес-центрі «Главкома»: