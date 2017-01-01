Впливовий юрист назвав рішення Міжнародного суду ООН в справі «Україна проти Росії» прекрасним

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Юрист-міжнародник Микола Гнатовський

Зокрема юрист вказав на одностайності суду у питанні Меджлісу кримськотатарського народу

Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Микола Гнатовський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що у рішенні Міжнародного суду ООН в справі «Україна проти Росії» від 19 квітня доволі чітко сформульовані тимчасові заходи стосовно Криму.

За його словами, загалом це «прекрасне рішення» суду в Гаазі.

«На цьому дуже ранньому процесуальному етапі розгляду справи для України це прекрасне рішення: надзвичайно чітко сформульовані тимчасові заходи, які стосуються Криму, які стосуються конвенції, за якою подано позовну заяву щодо ліквідації всіх форм дискримінації. Важливо, що було чітко сказано про Меджліс», - зазначив юрист-міжнародник.

Також він звернув увагу на те, що коли суд ухвалив рішення про тимчасові заходи за позовом Грузії у 2008 році, тоді ці заходи були сформульовані значно менш конкретно і більшою мірою адресовані обом сторонам.

«Зараз же, в нашому випадку, той захід, який адресовано обом сторонам, є дуже неконкретним. А от щодо Росії заходи, які пролунали на її адресу, є дуже конкретними», - сказав Гнатовський.

Водночас він навів паралелі у голосування суддів відносно справ України та Грузії.

«Вісім суддів проголосували за, сім – проти (у грузинському позові – «Главком»). А сьогодні (19 квітня – ред) 11 суддів проголосували за і лише троє – проти. В тому, що стосується Меджлісу та інших питань, узагалі була одностайність. Це дуже вдалий результат для України», - підсумував експерт.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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