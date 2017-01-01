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    Впродовж години у Києві очікуються сильні грози

    • Сьогодні, 16:13
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    Найближчої години з утриманням до кінця доби 8 травня в Києві грози та шквали 15–20 м/с

    Найближчої години з утриманням до кінця доби 8 травня в Києві грози, шквали 15–20 м/с, попереджає Укргідрометцентр.

    «Найближчої години з утриманням до кінця доби 8 травня в Києві грози та шквали 15–20 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялось, в Україні 8-9 травня очікується ускладнення погоди. Пройдуть дощі, від невеликих до помірних. 8 травня опади місцями досягатимуть значень сильних. Дощі передбачаються з грозами.

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