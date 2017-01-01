  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки

    • Сьогодні, 09:42
    • Розсилка
    Пошкоджений будинок в Авдіївці
    Пошкоджений будинок в Авдіївці

    З початку року в Авдіївці пошкоджено більше 500 осель

    Сьогодні, 17 травня, вранці російсько-терористичні війська знову обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речник поліції Донецької області Наталя Шиман.

    «Ранок в Авдіівці. Пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній», - написала вона.

    За її даними, з початку року в Авдіївці пошкоджено більше 500 осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів. 

    «Слідчого-оперативна група документує наслідки обстрілу», - зазначила Шиман.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки
    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки
    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки
    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки
    Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки

    Як повідомляв «Главком», у вівторок, 16 травня, близько 17:45 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на ДонеччиніПід час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ