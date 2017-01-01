Вранці бойовики знову обстріляли Авдіївку: пошкоджено три будинки
- Сьогодні, 09:42
-
Розсилка
З початку року в Авдіївці пошкоджено більше 500 осель
Сьогодні, 17 травня, вранці російсько-терористичні війська знову обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речник поліції Донецької області Наталя Шиман.
«Ранок в Авдіівці. Пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній», - написала вона.
За її даними, з початку року в Авдіївці пошкоджено більше 500 осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів.
«Слідчого-оперативна група документує наслідки обстрілу», - зазначила Шиман.
Як повідомляв «Главком», у вівторок, 16 травня, близько 17:45 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на Донеччині. Під час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.