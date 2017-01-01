Дедалі менше українців вважає, що країна скоро вирішить свої проблеми – опитування

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Порівняно з 2016 роком зменшилася частка тих, хто вважає, що Україна взагалі не здатна подолати труднощі

Упродовж 2015–2017 років дещо знизилася частка тих, хто вважає, що Україна здатна подолати існуючі проблеми у найближчі роки (з 22% до 16%), і зросла частка тих, хто вважає, що ці проблеми та труднощі буде подолано у більш віддаленій перспективі (з 43% до 50%), свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Разом з тим порівняно з 2016 роком зменшилася частка тих, хто вважає, що Україна взагалі не здатна їх подолати (з 23% у лютому 2016 року і 24% у листопаді 2016 року до 19% у квітні 2017 року).

Найбільш істотно оцінка респондентами здатності України подолати проблеми і труднощі залежить від їхньої оцінки рівня добробуту власної родини – якщо серед респондентів, які оцінюють рівень добробуту родини як «дуже поганий», вважають, що Україна здатна їх подолати протягом найближчих кількох років, 10%, то серед тих, хто оцінює рівень добробуту країни як «добрий» так вважає 30%.

Дотримуються думки, що Україна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, відповідно 38% і 43%, що вона не здатна їх подолати – відповідно 31% і 14%.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: Дзеркало тижня