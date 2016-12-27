Все у сім’ю: матір соратника Кличка зареєструвала нерухомості на 36 млн гривень

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Дмитро Білоцерковець

Вже через рік роботи сина у Київській міській адміністрації, жінка оформила право власності на квартиру в елітному столичному будинку

Жанна Білоцерковець оформила у власність елітну нерухомість на 36 мільйонів гривень в найдорожчих куточках Києва. Про це з посиланням на Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно повідомляє бюро «Громекс» на сайті «Фраза».

Жанна Білоцерковець – матір народного депутата від БПП та радника мера Кличка з питань благоустрою Дмитра Білоцерковця. Родина Білоцерковців переїхала до Києва після окупації Криму, і Дмитро відразу очолив департамент благоустрію Київської міської адміністрації. Після цього мерія почала активно займатись знесенням кіосків та нелегальних автогазових заправок, які після виплат “прокладочним” фірмам дозволяють повернути на місце.

Вже через рік роботи сина у КМДА, у квітні 2015 року, Жанна Білоцерковець оформила право власності на квартиру в столичному клубному домі «Бруклін» площею 81 кв. м. Квартири таким метражем нині продають за ціною понад 3 млн. грн. У серпні 2016 року матір депутата купила квартиру в центрі Києва, на Печерську, у житловому комплексі «Французький квартал» площею 113 кв. м. Квартири таким метражем продають у цьому будинку за 4,5 млн грн.

Того ж місяця Жанні Білоцерківець подарували 175 квадратних метрів землі та 227 квадратів нерухомості у таунхаусі в центрі Києва, так званому Царському селі на Печерську. Неподалік мешкає народний депутат Ігор Кононенко та розташована земельна ділянка президента Петра Порошенка. Нині нерухомість таким же метражем, як у Білоцерківець, у цьому таунхаусі продається за 1,1 млн доларів.

Таким чином, вартість всієї нерухомості матері депутата – приблизно 36 млн. грн. Жінка багато років значилася співвласницею родинної фірми «Віадук-Р».

декларації про доходи Дмитро Білоцерковець зазначив трохи більше 74 тис. грн річної зарплатні та 132 тис. доларів готівкових коштів.

Джерело: Наші гроші