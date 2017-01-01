Всі банки Франції відмовили Ле Пен у кредитах на вибори

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Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен

Політик скаржиться, що їй на президентську кампанію не вистачає 6 млн євро

Всі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен. Про це лідер партії «Національний фронт» заявила в ефірі BFM-TV, повідомляє «Європейська правда».

«Всі французькі банки відмовляються кредитувати мою президентську кампанію попри те, що вони нічим не ризикують, адже ми впевнені в тому, що зможемо набрати більше, ніж 5%, таким чином, ми бачимо, що це політичне рішення», – заявила ультраправий політик.

За словами Ле Пен, їй бракує 6 млн євро для проведення повноцінної кампанії.

«Я боролася з банками (Франції. – Ред.), адже це (позиція банків щодо фінансування кампанії Ле Пен. – Ред.) є загрозою для демократії. Я звернулася до європейських, англійських, американських, російських банків і, звичайно, прийму допомогу від першого, хто буде готовий виділити кошти», – наголосила Ле Пен.

Варто додати, що у 2014 році Ле Пен отримала кредит у розмірі 9 млн євро для фінансування своєї кампанії в Першому чесько-російському банку.

Наприкінці минулого року стало відомо, що російська Агенція зі страхування вкладів подала позов до суду через борг партії Ле Пен перед банком, права на який Перший чесько-російський банк «передав третій особі».

Про це повідомила російська інформаційна агенція RNS. Сам банк було позбавлено Банком Росії ліцензії 1 липня 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер французьких ультраправих, кандидат у президенти Марін Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною», оскільки на референдумі «люди проголосували за те, щоб приєднатися до Росії».