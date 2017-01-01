Всі параметри пенсійної реформи погоджені з МВФ - Рева

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Пенсійна реформа

Терміни пенсійної реформи будуть визначені в Меморандумі з МВФ

Параметри і терміни проведення пенсійної реформи в Україні будуть прописані в новому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Про це журналістам повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми всі параметри пенсійної реформи погоджували з Міжнародним валютним фондом. Буде підписаний Меморандум, там терміни будуть визначені в самому документі», - зазначив він.

Як повідомлялося, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що за умови збереження темпів зростання надходжень до бюджету та Пенсійного фонду і підвищення розміру мінімалки, осучаснення пенсій можна буде здійснити найближчим часом.

Він доручив Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в найкоротші терміни напрацювати механізм дійсно справедливого осучаснення пенсій і обрахувати конкретний ресурс, який потрібен, щоб провести таке осучаснення.

Нагадаємо, глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс повідомив, що Україні та МВФ для підписання нового Меморандуму залишилося вирішити технічні питання, які стосуються пенсійної реформи, реформи держуправління, боротьби з корупцією та ряду інших питань.

Джерело: Укрінформ