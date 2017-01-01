Всі пункти пропуску обладнають автоматами для зчитування біометричних паспортів – Порошенко

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На сьогодні майже 3,5 млн українців вже оформили біометричні паспорти

Державна прикордонна служба України облаштувала вже майже всі пункти перетину кордону засобами для перевірки біометричних паспортів. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час наради в Луцьку щодо підготовки прикордонних пунктів до безвізового режиму з Євросоюзом.

«Одним із пріоритетних завдань було обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю. Хочу подякувати прикордонникам, які ефективно виконали поставлене мною завдання. Зараз ця система функціонує, як мені доповів генерал (Віктор) Назаренко (голова Держприкордонслужби) в усіх без винятку пунктах перетину кордону, пунктах пропуску на кордоні з ЄС», – сказав Порошенко.

«І в указі, який я підпишу за підсумками нашої наради, міститься вимога забезпечити всі пункти пропуску обладнанням для автоматичного зчитування біометричної інформації з паспортних документів», – додав президент.

Він нагадав, що станом на сьогодні майже 3,5 млн українців оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон.