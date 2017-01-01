Встановлено особу вбивці екс-керівника «Укрспирту» – поліція

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Місце вбивства колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова

Розслідування вбивства представника ДП «Укрспирт» перебуває в активній фазі, заявив Сергій Князєв

Правоохоронці встановили особу вбивці колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова і зібрали достатньо доказів для оголошення йому підозри. Про це заявив сьогодні журналістам голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Співробітники поліції оцінили зібрані докази щодо можливого оголошення підозри особам, яких може бути встановлено та притягнуто до суду як підозрюваних. У нас достатньо доказів для того, щоб нами встановленій особі оголосити підозру», – сказав він.

За його словами, нині розслідування вбивства представника ДП «Укрспирт» перебуває в активній фазі.

Як повідомляв «Главком», 30 травня о 8:16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.

Особу застреленого встановлено. У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

Свідок убивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця пригоди.

При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця пригоди експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».

Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

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Джерело: Інтерфакс-Україна