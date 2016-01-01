Встановлено, що російський Ту-154 упав в шести кілометрах від берега
- 26 Грудня, 08:05
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Фахівці встановили траєкторію польоту літака
Російській фахівці проаналізували дані об'єктивного контролю з радіолокаційних засобів, щоб точніше визначити траєкторію польоту Ту-154, який зазнав аварії над Чорним морем. Вони з'ясували, що літак впав в шести кілометрах від берега, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.
Пошукова операція в районі авіакатастрофи протягом ночі не припинялася ні на хвилину.
Зараз пошукові роботи ведуть 39 кораблів і катерів, 135 водолазів і сім глибоководних апаратів. Військовослужбовці також обстежують берег в пошуках тіл загиблих, уламків літака і особистих речей пасажирів. Всього в операції беруть участь близько 3,5 тисяч осіб.
«Крім того, завдання з повітряного моніторингу надводної обстановки виконують екіпажі п'яти вертольотів і розрахунки БПЛА «Орлан-10», - йдеться в повідомленні.
Фахівці відзначають, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється широким діапазоном глибин і особливостями рельєфу дна.
Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.
Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.
Джерело: РИА НОВОСТИ