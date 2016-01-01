Встановлено, що російський Ту-154 упав в шести кілометрах від берега

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Пошуки уламків літака та загиблих пасажирів

Фахівці встановили траєкторію польоту літака

Російській фахівці проаналізували дані об'єктивного контролю з радіолокаційних засобів, щоб точніше визначити траєкторію польоту Ту-154, який зазнав аварії над Чорним морем. Вони з'ясували, що літак впав в шести кілометрах від берега, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

Пошукова операція в районі авіакатастрофи протягом ночі не припинялася ні на хвилину.

Зараз пошукові роботи ведуть 39 кораблів і катерів, 135 водолазів і сім глибоководних апаратів. Військовослужбовці також обстежують берег в пошуках тіл загиблих, уламків літака і особистих речей пасажирів. Всього в операції беруть участь близько 3,5 тисяч осіб.

«Крім того, завдання з повітряного моніторингу надводної обстановки виконують екіпажі п'яти вертольотів і розрахунки БПЛА «Орлан-10», - йдеться в повідомленні.

Фахівці відзначають, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється широким діапазоном глибин і особливостями рельєфу дна.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.

Джерело: РИА НОВОСТИ