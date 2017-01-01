Вступив в силу безвізовий режим між Грузією і ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадяни Грузії вже з 28 березня зможуть відвідувати країни Євросоюзу не отримуючи візи

Безвізовим режимом можуть скористатися жителі Абхазії і Південної Осетії при наявності грузинського паспорта

Вступив в силу безвізовий режим між Грузією і країнами-учасницями Євросоюзу.

Громадяни Грузії можуть відвідувати країни Європи, за винятком Ірландії і Великобританії протягом 90 днів без оформлення візи.

У міністерстві закордонних справ Грузії відзначили, що даним режимом також можуть скористатися жителі Абхазії і Південної Осетії при наявності грузинського біометричного паспорта.

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент на пленарному засіданні проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони. На засіданні було відзначено, що у разі виявлення порушень, ЄС використає механізм щодо призупинення візового режиму.

До слова, для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

У порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня