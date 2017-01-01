Вступив в силу безвізовий режим між Грузією і ЄС
- Сьогодні, 06:57
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Безвізовим режимом можуть скористатися жителі Абхазії і Південної Осетії при наявності грузинського паспорта
Вступив в силу безвізовий режим між Грузією і країнами-учасницями Євросоюзу.
Громадяни Грузії можуть відвідувати країни Європи, за винятком Ірландії і Великобританії протягом 90 днів без оформлення візи.
У міністерстві закордонних справ Грузії відзначили, що даним режимом також можуть скористатися жителі Абхазії і Південної Осетії при наявності грузинського біометричного паспорта.
Нагадаємо, 2 лютого Європарламент на пленарному засіданні проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони. На засіданні було відзначено, що у разі виявлення порушень, ЄС використає механізм щодо призупинення візового режиму.
До слова, для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.
Голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.
У порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня