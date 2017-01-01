Всупереч традиціям. Вперше за 150 років у Білому домі не буде домашніх тварин

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Починаючи з Теодора Рузвельта (два строку, з 1901 р. по 1909 р.) всі президенти США мали собак, які користувалися незмінною популярністю у більшості американців

Обраний президент США Дональд Трамп завершить переїзд в Білий дім в лічені години після інавгурації. Відповідно до традиції, першу ніч після присяги новий глава держави повинен провести у своїй резиденції. Проте вперше за 150 років родина президента не привезе з собою в Вашингтон домашніх тварин.

За даними Музею президентських вихованців, починаючи з Теодора Рузвельта (два строку, з 1901 р. по 1909 р.) в Білому домі завжди були собаки, які користувалися незмінною популярністю у більшості американців, незалежно від їх партійної приналежності. Нерідко в додаток до них перша сім'я США заводила та інших тварин.

«Перші сім'ї з домашніми тваринами змушують нас усвідомити, що вони такі ж люди, як і ми, - заявила засновник музею Клер Маклін в інтерв'ю телеканалу CBS. - Навчити дітей, так і дорослих розрізняти президентів США по домашнім тваринам простіше, ніж за яким-небудь іншою ознакою». Раніше планувалося, що молодший син Трампа отримає в подарунок собаку породи голдендудль (гібрид золотого ретрівера і пуделя). Проте, за даними New York Post, в очікуванні переїзду Трамп друг сім'ї Лоїс Поуп так прив'язалася до цуценяти, що не змогла з ним розлучитися.

У родині президента Барака Обами дві португальські водні собаки - Бо і Санні. У його попередника Джорджа Буша-молодшого був шотландський тер'єр на кличку Барні Буш, а у сім'ї Клінтонів - лабрадор-ретривер Бадді і кіт Сокс.

В різний час президенти США тримали коней і птахів, а в 27-го глави держави Вільяма Тафта були козел і молочна корова. Президенту Джону Адамсу маркіз де Лафайет подарував алігатора, який жив в одній з ванних кімнат Білого дому, наводячи жах гостей. Дружина Дж.Адамса Луїза розводила гусениць тутового шовкопряда.

Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію. Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Українські політики помоляться за Америку»

Джерело: Дзеркало тижня