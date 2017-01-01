«Втомлений» міст на Шулявці перевірять на міцність, пустивши два самосвали вагою 66 тонн

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Після випробовувань обмежений рух транспорту на цій магістралі буде відкрито

Шулявський міст перевірять на міцність, запустивши по ньому дві великовагові вантажівки, після чого по мосту частково відновлять рух.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«2 навантажені самосвали загальною вагою близько 66 тонн проїдуть по мосту, зупиняючись на кожному з прольотів. У цей час іде навантаження на прольот, проводяться виміри деформації конструкції, робляться експертні висновки. Ви зможете побачити, як відбуваються ці випробування. Після цього обмежений рух транспорту на цій магістралі буде відкрито», - сказав Кличко.

Наразі Шулявський шляхопровід повністю перекритий, а ремонтні бригади активно працюють.

Зокрема, поліція перекрила усі під'їзди до шляхопроводу. На мосту знаходиться лише техніка ремонтних бригад.

Місце обвалу комунальники огороджують відбійником.

Наразі КМДА закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального моста.