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    Втрати сил АТО за добу: двоє загиблих, шестеро поранених

    • Сьогодні, 13:33
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    Загибель українських воїнів на Донбасі
    Фото: УНІАН
    Загибель українських воїнів на Донбасі

    Один із загиблих – сапер групи розмінування

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення», - сказав він, зазначивши, що ці важкі втрати українські війська зазнали на всіх напрямках.

    «Один із загиблих – сапер, який проводив оформлення. Решта – постраждали під час обстрілу», - повідомив Лисенко.

    Як повідомляв «Главком», у четвер, 11 травня, на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад. Один військовослужбовець загинув на місці, другий дістав поранення і був госпіталізований.

    Нагадаємо також, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%.

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