Втрати сил АТО за добу: двоє загиблих, шестеро поранених
- Сьогодні, 13:33
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Один із загиблих – сапер групи розмінування
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення», - сказав він, зазначивши, що ці важкі втрати українські війська зазнали на всіх напрямках.
«Один із загиблих – сапер, який проводив оформлення. Решта – постраждали під час обстрілу», - повідомив Лисенко.
Як повідомляв «Главком», у четвер, 11 травня, на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад. Один військовослужбовець загинув на місці, другий дістав поранення і був госпіталізований.
Нагадаємо також, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%.