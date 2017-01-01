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    Втрати сил АТО за добу: один боєць загинув, сімох поранено

    • Сьогодні, 13:09
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    Український захисник
    Український захисник

    Найбільші втрати сил АТО припадають на Авдіївку

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще семеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення», - повідомив він.

    Лисенко зазначив, що найбільші втрати припадають на Авдіївку. «Там у нас один загиблий та троє поранених військовослужбовців», - уточнив він.

    Нагадаємо, за минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО.

    Як повідомлялося, у лікарню Дніпра за вихідні госпіталізовано шістьох тяжко поранених бійців АТО

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