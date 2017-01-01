Втрати сил АТО за добу: один боєць загинув, сімох поранено

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Український захисник

Найбільші втрати сил АТО припадають на Авдіївку

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще семеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення», - повідомив він.

Лисенко зазначив, що найбільші втрати припадають на Авдіївку. «Там у нас один загиблий та троє поранених військовослужбовців», - уточнив він.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО.

Як повідомлялося, у лікарню Дніпра за вихідні госпіталізовано шістьох тяжко поранених бійців АТО.