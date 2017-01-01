Втручаня Росії у вибори в США було виршиною ідіотизму, - екс-агент КДБ

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Фото Гордон Юрій Швець

У втручанні в виборчу кампанію в США стирчали «вуха» російських спецслужб, - Швець

Президент РФ Путін справді вплинув на вибори в США, «але таким чином, що ці вибори його і вб'ють». Про це розповів однокурсник Путіна по Інституту КДБ, екс-розвідник СРСР Юрій Швець, пише «Гордон».

«Те, що зробив Вова, було вершиною ідіотизму. Там, у втручанні в цю кампанію, стирчали «вуха» російських спецслужб. По-перше, зламали хакери, по-друге, відомі люди, які отримали цю інформацію і передали в WikiLeaks. WikiLeaks - це не просто рупор, це - організація, яка пов'язана з російськими спецслужбами в оперативних справах, в гострих оперативних операціях. Ну, і потім ось ця ж рука WikiLeaks-ФСБ це все викидає», - зазначив він.

За словами Швеця, навіть на цьому етапі можна було б зупинитися і сказати: «Ну, розумієте, якісь недоумки, самі по собі ... заарештували двох полковників ... З’їхали з глузду і вирішили бабки наліво заробити, і самі по собі взяли і провернули цю операцію».

«Ще можна було так сказати. Але в цей час абсолютно ідіотські крики російського телебачення, яке підпорядковується Кремлю, славлять Трампа, оспівують Трампа-президента», - додав він.

Як повідомлялося, Швець також розказав, що Путіна визнали непридатним для роботи в розвідці.