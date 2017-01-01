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    Вуличний художник Banksy створив мурал на тему виходу Британії з ЄС

    • Сьогодні, 06:56
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    Brexit
    Brexit

    На муралі зображений робітник, який відбиває молотком одну з 12 зірочок на емблемі ЄС

    Всесвітньо відомий вуличний художник Banksy створив мурал на тему Brexit - виходу Великої Британії з Європейського союзу.

    Художник створив мурал на стіні в Дуврі, поромному порті, який з'єднує Англію з Кале у Франції.

    На муралі зображений робітник, який відбиває молотком одну з 12 зірочок на емблемі ЄС. Від напіввідбитої зірки розходяться тріщини.

    Зазначимо, що Banksy - псевдонім відомого англійського андерграундного художника графіті та муралів, який також відомий як режисер та політичний активіст. Він приховує свою особу і ніколи не показує обличчя.

    Навколо біографії та справжнього імені Banksy точиться багато суперечок, та згідно із найпоширенішими версіями, його справжнє ім’я - Роберт або Робін Бенкс.

    Нагадаємо, відомий сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції. На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

    Джерело: Громадське

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