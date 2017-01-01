Вуличний художник Banksy створив мурал на тему виходу Британії з ЄС
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На муралі зображений робітник, який відбиває молотком одну з 12 зірочок на емблемі ЄС
Всесвітньо відомий вуличний художник Banksy створив мурал на тему Brexit - виходу Великої Британії з Європейського союзу.
Художник створив мурал на стіні в Дуврі, поромному порті, який з'єднує Англію з Кале у Франції.
На муралі зображений робітник, який відбиває молотком одну з 12 зірочок на емблемі ЄС. Від напіввідбитої зірки розходяться тріщини.
Зазначимо, що Banksy - псевдонім відомого англійського андерграундного художника графіті та муралів, який також відомий як режисер та політичний активіст. Він приховує свою особу і ніколи не показує обличчя.
Навколо біографії та справжнього імені Banksy точиться багато суперечок, та згідно із найпоширенішими версіями, його справжнє ім’я - Роберт або Робін Бенкс.
È più efficace una sua opera che qualsiasi discorso della May a Downing Street #Bansky #Brexit pic.twitter.com/67QEUN6edR— Vittoria Patanè (@Vittoria_patane) 7 мая 2017 г.
Нагадаємо, відомий сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції. На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.
#Bansky #Streetart #politics #Brexit pic.twitter.com/NLJdivQko6— Caz (@MusicPlayeur) 7 мая 2017 г.
Джерело: Громадське