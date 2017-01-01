Вулицями Сімферополя пройшла колона російської військової техніки

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Військова техніка РФ

Військова колона зайняла одну смугу для руху автомобілів

Вулицями анексованого Сімферополя в суботу пройшла колона військової техніки. Як повідомляє «Крим.Реалії», щонайменше півтора десятка машин і три бронетранспортери повернулися з військових навчань.

Колона зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.

Напередодні у Криму завершилися масштабні командно-штабні навчання з трьома з’єднаннями Повітряно-десантних військ Росії, які тривали на полігоні Опук з 20 березня.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводяться «відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ».

У них взяли участь понад 2,5 тисячі російських десантників і 600 одиниць бойової техніки.

У Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

«Главком» також повідомляв, що в тимчасово окупованому Сімферополі силовики затримали в суботу щонайменше сімох активістів, які планували вийти на пікети 26 березня.